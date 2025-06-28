Sakarya’da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki anne ve kızı yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletteki anne ve kızı hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Ömercikler Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde Nevru Banoğlu İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Rahime K. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rahime K. ve yanında bulunan 9 yaşındaki kızı Eylül E.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(BCT-