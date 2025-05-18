Sakarya’da sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’da kısa süreliğine sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da zaman zaman sağanak etkili oldu.

Bugün sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu şehirde, kısa süreliğine sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu.

Fırtına ve dolu sısa sürede etkisini kaybederken sağanak yağış devam ediyor.