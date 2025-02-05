Sakarya’da şehir merkezinde kar yağışı başladı

Sakarya’da yüksek kesimlerin ardından şehir merkezinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde iki gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Akyazı, Hendek ve Karasu ilçelerinde yüksek kesimler beyaza büründü. Şehir merkezinde de kar etkili olmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca lapa lapa yağan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırarak devam etmesi bekleniliyor.