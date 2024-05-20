Sakarya’da temel kazısında elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı sırasında elleri ve ayakları bağlı şekilde bir kadına ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden bulundu.

Güncel 20.05.2024 14:36 Giriş: 20.05.2024 14:36

Güncelleme: 20.05.2024 14:36 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA