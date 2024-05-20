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Sakarya’da temel kazısında elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı sırasında elleri ve ayakları bağlı şekilde bir kadına ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden bulundu.

Güncel
  • 20.05.2024 14:36
  • Giriş: 20.05.2024 14:36
  • Güncelleme: 20.05.2024 14:36
Kaynak: İHA
Sakarya’da temel kazısında elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu
Fotoğraf: İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cansız bedenin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

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