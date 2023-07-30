Sakarya’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Geyve’nin Sarıgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uysal öğle saatlerinde çalışmak için traktörü ile tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Uysal idaresindeki 54 ABP 012 plakalı traktör, yolun dik ve engebeli olması sebebi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altında kalan Ahmet Uysal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Traktörde yolcu olarak bulunan yaralı Yusuf T. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Uysal’ın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla alakalı inceleme başlatıldı.