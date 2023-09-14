Sakarya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 18 gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ve tabancalar ele geçirildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda şüphelilerin ev ve araçları arandı.

Yapılan aramalarda 20 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ile 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.