Sakarya’da uyuşturucuya 3 gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelere el konuldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, B.A.'nın (27), H.S. (28) ve M.S.'ye (34) uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve 1 araçta yapılan aramalarda, 21 parça halinde sentetik cannabinoid ham maddesiyle emdirilmiş 4 bin 200 içimlik siyah ince kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacağı değerlendirilen rulo halinde 1 kilo 400 gram siyah ince kumaş, uyuşturucuyu emdirip parçalara ayırmak için kullanılan bir makas, uyuşturucu ticaretine dair görüntüler bulunan 2 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.