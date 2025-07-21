Sakarya’daki orman yangını Bilecik'e sıçradı: Müdahale sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltılırken yangın Bilecik tarafına sıçradı.

Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine tahliye edilen Taşoluk ve Hacılar mahallelerinde de itfaiyenin kepçe, arazöz ve iş makineleriyle çalışması devam ediyor.

Tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'nde alevlerin sardığı 3 evde ekipler söndürme çalışması yapıyor. Hayvanların güvenli bölgeye alındığı mahallede, köy sakinleri de çalışmalara yardım ediyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere köylülerin de elinden geldiği kadar müdahale ettiğini belirterek "Bu köyde elimizden geldiği kadar soğutma çalışması yaptık ama yeterli olmadı. Şu anda 22 hane kalıyor. 3 ev yandı, köy tamamen boşaltıldı" dedi.

Köyün boşaltılmasından dolayı tehlikenin ortadan kalktığını ifade eden Çam, ormanlık alandaki alevlere her bölgede müdahale edilemediğini aktardı.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden de gelen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve yardım kuruluşlarının çalışması sürüyor.

Öte yandan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve ardından rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ilişkin, “Ormanın Kahramanları ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele halinde” açıklamalarında bulundu.

Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya Geyve'de orman dışı alanda başlayan yangını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece boyunca sürdürdüğümüz müdahelemiz, yeni günle birlikte devam ediyor. Ormanın Kahramanları ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele halinde” ifadelerine yer verdi.

YANGIN OSMANELİ İLÇESİ SINIRINI GEÇTİ

Yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını da geçti. Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.