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Sakaryalı Judo sporcusu Bilecik’te şampiyon oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Bilecik’te gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi Şampiyonası’nda 24 kiloda şampiyon oldu.

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 17:21
  • Giriş: 02.12.2024 17:21
  • Güncelleme: 02.12.2024 17:21
Kaynak: İHA
Sakaryalı Judo sporcusu Bilecik’te şampiyon oldu


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, başarılarını bir yenisini daha ekledi. Bilecik’te yapılan Minikler ve Yıldızlar Marmara Judo Ligi 3. Etap Şampiyonası’nda mindere çıkan başarılı sporcu, 24 kilogram bayanlar kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Aydön, bu başarıyla Sakarya’ya önemli bir gurur yaşatırken kariyeri için yepyeni bir sayfa açtı.

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