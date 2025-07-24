Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Kentte etkili olan rüzgarlı hava deniz güvenliğini olumsuz etkiledi.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek uyarılarda bulundu.

Yurttaşlara denize girmemeleri yönünde çağrılar yapıldı.