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Sakarya’nın sahillerinde deniz girmek yasaklandı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 16:03
  • Giriş: 13.08.2023 16:03
  • Güncelleme: 13.08.2023 16:03
Kaynak: İHA
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Sakarya’nın sahillerinde deniz girmek yasaklandı

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

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