Sakarya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarları sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji'nin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasında gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Sabah saatlerinde de devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü.