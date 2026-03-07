Sakaryaspor, 11 maç sonra galip geldi

1. Lig’in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor’u 4-0 mağlup eden Sakaryaspor, 11 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Yeşil-siyahlı ekip sezona 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak ilk 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 hükmen mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, bu bölümde 8 puana ulaştı.

Ardından oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan Sakaryaspor, sezon içindeki tek galibiyet serisini yakalayarak puanını 17’ye yükseltti.

Sezonun ilk yarısının kalan bölümünde ise istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlılar, son 8 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı.

SON 12 MAÇTA 6 PUAN

Ligin 17. haftasında sahasında Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Sakaryaspor, bu maçın ardından oynadığı Çorum FK, Manisa FK, Iğdır FK, Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Pendikspor ve Sivasspor karşılaşmalarından yenilgiyle ayrıldı.

Bandırmaspor, Amedspor ve Sarıyerspor ile berabere kalan Sakarya temsilcisi, dün sahasında Adana Demirspor’u 4-0 mağlup ederek 11 maç sonra galibiyet elde etti.

Ligde 28 puanla 18. sırada yer alan Sakaryaspor, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.