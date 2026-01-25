Sakaryaspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  25.01.2026 16:35
  • Giriş: 25.01.2026 16:35
  • Güncelleme: 25.01.2026 16:35
Kaynak: DHA
eSerhat YILMAZ / ADAPAZARI-SAKARYA,(DHA)- SAKARYASPOR, ara transfer döneminde 5 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

1’inci Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları alamayarak 23 puanla düşme potasında yer alan Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlılar Kayserispor'dan Arif Kocaman, Trabzonspor’dan Poyraz Efe Yıldırım, Fenerbahçe'den Haydar Karataş, Serik Belediyespor'dan Kerem Şen ve Konyaspor'dan Melih Bostan'ı kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, 1’inci Lig’in 22’nci haftasında yarın sahasında saat 20.00’de Bodrum FK’yı konuk edecek.

