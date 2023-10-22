Sakaryaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.
Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Altay, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sakarya ekibi, ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 12 puanla 10. sırada bulunuyor.
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