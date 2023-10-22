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Sakaryaspor, Altay mesaisine başladı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 14:14
  • Giriş: 22.10.2023 14:14
  • Güncelleme: 22.10.2023 14:15
Kaynak: İHA
Sakaryaspor, Altay mesaisine başladı

Sakaryaspor, 1. Lig’in 10. haftasında konuk olacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına başladı. 

Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde Rüstemler Tesisleri’nde antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti.

Yeşil-siyahlılar, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Altay ile karşılaşacak.

3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puana sahip Sakarya ekibi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. 

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