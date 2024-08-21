Sakaryaspor-Amedspor maçının tarihi ve stadyumu değişti

TFF 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor ile Amedspor arasındaki karşılaşmanın tarihi ve stadyumu değiştirildi.

Daha önce Pazar günü saat 19.15'te oynanacağı duyurulan Sakaryaspor-Amed Sportif maçının yeni tarihi ve yeri belli oldu.

Karşılaşma 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da bulunan Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Sakaryaspor ve Amedspor, 1. Lig'in ilk iki haftasında galibiyet alamadı.

Sakaryaspor çıktığı 2 maçta 2 puan alırken Amedspor ise 2 maçta 1 puan topladı.