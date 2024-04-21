Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1
Kaynak: DHA
1'inci Lig'in 31'inci haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti.
18’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin şutu ağlara gitti: 1-0.
45’inci dakikada sol kanattan Murat Cem Akpınar’ın ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle, topu filelere gönderdi: 2-0.
Sakaryapsor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
51’inci dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Dembele’nin şutunu kaleci Cihan kontrol ederek golü engelledi.
66’ncı dakikada ceza sahası dışından Dembele’nin Melih İnan’a verdiği pası kontrol edip kaleye şut çeken Melih İnan takımı adına golü buldu: 2-1.
Karşılaşma Sakaryaspor’un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.