Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi: Tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir tartışma sırasında saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Saldırı anında kayıtta olan telefon, yaşanan gerilimi saniye saniye kaydetti. Saldırganın, Gökhan İn ile konuşurken sarf ettiği tehditkâr sözler dikkat çekti.

Gökhan İn'le konuşan kişi, "İsim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi. Artık bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin lirayı da bu hafta içi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? ifadelerini kullandı.

Daha sonra yerinden kalkıp İn'e tokat atan kişi, "Duyuyor musun beni, bana bak. Olmayacak bunlar" diye bağırdı.

Gökhan İn'in ise saldırgana "Cengiz kalp var bende" dediği duyuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.

KONGRE PAZAR GÜNÜ

Sakaryaspor kulübü geçen hafta yapılan olağanüstü genel kongresinde çoğunluk sağlanamamıştı.

Yeşil-siyahlıların mevcut kongresinde aynı zamanda adaylığını açıklayan Metin Kurtuluş da yer aldı. Mevcut Başkan Gökhan İn ve Metin Kurtuluş kongre öncesi sohbet etti.

Sakaryaspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Eylül Pazar günü yine Sakarya Atatürk Staddyumu’nda çoğunluğa bakılmaksınız kongre gerçekleşecek.