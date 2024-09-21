Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden kişi gözaltına alındı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı Gökhan İn’i darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkan kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir tartışma sırasında saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.
Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.