Sakaryaspor, Cem Akpınar’ı kadrosuna kattı
Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı.
Kaynak: İHA
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.