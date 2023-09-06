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Sakaryaspor, Cem Akpınar’ı kadrosuna kattı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 15:42
  • Giriş: 06.09.2023 15:42
  • Güncelleme: 06.09.2023 15:43
Kaynak: İHA
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Sakaryaspor, Cem Akpınar’ı kadrosuna kattı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. 

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