Spor
  • 25.02.2026 14:49
  • Giriş: 25.02.2026 14:49
  • Güncelleme: 25.02.2026 15:22
Kaynak: Spor Servisi
Sakaryaspor'da Caner Erkin'le yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sezon başında transfer edilen ve 12 maçta forma giyen Erkin, gördüğü 4 kırmızı kartla dikkati çekmişti.

Tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

