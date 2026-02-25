Sakaryaspor'da Caner Erkin'le yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sezon başında transfer edilen ve 12 maçta forma giyen Erkin, gördüğü 4 kırmızı kartla dikkati çekmişti.

Tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.