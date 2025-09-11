Sakaryaspor'da, Erzurumspor FK maçı hazırlıkları sürüyor

SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, ligin 5. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, pas ve taktik çalışmalar ile başladı, çift kale maçla devam etti.

Yeni transferlerden Mete Kaan Demir ve Mirza Cihan da antrenmanda yer aldı.

Yeşil-siyahlılar, Erzurumspor FK ile 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.