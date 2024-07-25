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Sakaryaspor'dan Amedspor'un logosuna sansür

TFF 1’inci Lig ekibi Sakaryaspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan fikstür paylaşımında Amedspor'un logosu karartıldı.

Güncel
  • 25.07.2024 09:47
  • Giriş: 25.07.2024 09:47
  • Güncelleme: 25.07.2024 09:48
Sakaryaspor'dan Amedspor'un logosuna sansür

Sakaryaspor, fikstür paylaşımında Amedspor'un logosuna sansür uyguladı.

TFF 1’inci Lig ekibi Sakaryaspor, sosyal medya hesabından fikstür paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, 2024-2025 sezonunda oynanacak takımların ismine ve logosuna yer verildi.

Fikstürde Sakaryaspor'un ligin 3. haftasında iç sahada karşı karşıya geleceği Amedspor'a ilişkin bilgilere yer verildi.

Ancak takımın logosunun olduğu alanın tamamı karartıldığı görüldü.

Konuya ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten açıklama yapılmadı.

Öte yandan Sakaryaspor'un paylaşımında Kocaelispor'un logosunun ters çevrildiği, daha sonra yapılan ikinci paylaşımda logonun düzeltildiği görüldü.

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