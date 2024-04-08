Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisine başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Yeşil-siyahlılar, 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile olacak müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.