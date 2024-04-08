Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisine başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 17:53
  • Giriş: 08.04.2024 17:53
  • Güncelleme: 08.04.2024 17:53
Kaynak: İHA
Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisine başladı

Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Yeşil-siyahlılar, 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile olacak müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. 

BirGün'e Abone Ol