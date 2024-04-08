Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisine başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kaynak: İHA
Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Yeşil-siyahlılar, 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile olacak müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.