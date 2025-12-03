Giriş / Abone Ol
Sakaryaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

  • 03.12.2025 16:28
  • Giriş: 03.12.2025 16:28
  • Güncelleme: 03.12.2025 16:28
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Esenler Erokspor ile Sakaryaspor, 6 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaşacak.

Esenler Erokspor ligde 28 puanla 4'üncü, Sakarya temsilcisi ise 19 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

