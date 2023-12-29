Sakaryaspor, geçen sezonu "geride" bıraktı

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında topladığı 32 puanla devreyi 4. tamamlayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sakaryaspor, geçen sezona göre ligin ilk yarısında daha başarılı bir performans sergiledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sakaryaspor, 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla devreyi averajla Göztepe'nin ardından 4. sırada tamamladı. Sakarya temsilcisi, bu performansıyla geçen sezon 18 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonrasında topladığı 25 puanlık başarısını geride bıraktı.

İç sahada 9 maça çıkan Sakarya ekibi, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puanı hanesine yazdırdı. Ligin ilk yarısında rakip fileleri 28 kez havalandıran Sakaryaspor, kalesinde de 18 gol gördü.