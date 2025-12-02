Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan bugün dört karşılaşmayla birlikte başlıyor. Günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri ise Sakaryaspor - Gençlerbirliği karşılaşması. 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor’un, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ni ağırlayacağı mücadele, tek maç üzerinden oynanacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kupada sürpriz sonuçların sıkça görüldüğü bu turda iki takım da turu geçmek için sahaya yüksek konsantrasyonla çıkacak.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, kritik Sakaryaspor maçının hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde tamamladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre takım, antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-siyahlılar, deplasmandan tur biletiyle ayrılmak istiyor.

SAKARYASPOR SAHASINDA İDDİALI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Sakarya temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak kupada adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Tek maçlı eleme sistemi nedeniyle maçın atmosferi son derece yüksek olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı bugün saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde izlenebilecek. Futbolseverlerin hiçbir ek ücret ödemeden takip edebileceği mücadele, kupa akşamının önemli müsabakalarından biri olacak.