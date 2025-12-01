Sakaryaspor - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 4. eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bu turda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde.

GENÇLERBİRLİĞİ - SAKARYASPOR MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Maç Tarih Saat Stat Yayın Sakaryaspor - Gençlerbirliği Yarın 20.30 Yeni Sakarya Atatürk Stadı A Spor ekranlarından canlı yayın bekleniyor

Mücadele, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kapsamında oynanacak ve kazanan takım bir üst tura yükselecek.

GENÇLERBİRLİĞİ KUPA MACERASINA BAŞLIYOR

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. eleme turundan dahil oluyor. Kadrosunda genç oyunculara da yer veren kırmızı-siyahlılar, deplasmanda kazanarak kupada üst turlara yükselmeyi hedefliyor.

SAKARYASPOR’UN TURU VE FORM DURUMU

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, kupaya 3. turdan katıldı ve İnegölspor’u 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İç sahada taraftar desteğini arkasına alacak olan yeşil-siyahlılar, sürpriz peşinde.

İnegölspor 0-4 Sakaryaspor

Formda hücum hattı dikkat çekiyor

Kupada iç saha avantajını değerlendirmek istiyor

TAKIMLARIN GENEL DURUMU

Takım Lig Katıldığı Tur Son Kupa Maçı Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig 4. Eleme Turu Bu turdan başlıyor Sakaryaspor Trendyol 1. Lig 3. Eleme Turu İnegölspor 0-4 Sakaryaspor

MAÇ ÖNCESİ ANALİZ VE BEKLENTİLER

Gençlerbirliği teknik kapasite ve kadro derinliğiyle favori görünse de Sakaryaspor'un iç sahadaki etkili futbolu ve tribün desteği bu maçın dengeli geçeceğini gösteriyor. Kupada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada uzatma ve penaltı ihtimali de bulunuyor.

Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçı ne zaman?

Maç yarın 20.30'da oynanacak.

Gençlerbirliği maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç hangi statta oynanacak?

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği kupaya hangi turdan başladı?

Gençlerbirliği kupaya 4. eleme turundan başladı.

Sakaryaspor kupada bir önceki turda kimi yendi?

İnegölspor’u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tırmanırken Gençlerbirliği ile Sakaryaspor arasında oynanacak mücadele futbolseverler için büyük önem taşıyor. Süper Lig temsilcisinin favori olduğu maçta, iç sahada oynayan Sakaryaspor’un sürpriz yapıp yapamayacağı merakla bekleniyor. Kupada tek maçlık eleme sistemi nedeniyle iki takım da sahaya tüm gücüyle çıkacak.