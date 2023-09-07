Sakaryaspor, Hasan Kılıç’ı kadrosuna kattı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’ı kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.