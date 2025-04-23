Sakaryaspor, İrfan Buz ile anlaştı

Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayıran Sakaryaspor, İrfan Buz ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, İlker Püren’den boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz’u getirdi. Konuya ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz, yarın Bosna-Hersek’teki fesih işlemlerini tamamladıktan sonra şehrimize gelecektir" denildi.