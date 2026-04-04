Sakaryaspor – İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Sakaryaspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemde. Trendyol 1. Lig’de oynanacak bu kritik Marmara derbisinin tüm detayları belli oldu. İşte maç saati, yayın kanalı ve önemli bilgiler…
Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik haftalarından biri yaşanırken, Sakaryaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak Marmara derbisi futbolseverlerin odağında. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, hem düşme hattı hem de ligde kalma yarışı açısından büyük önem taşıyor. Peki Sakaryaspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
SAKARYASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında oynanacak olan Sakaryaspor – İstanbulspor karşılaşması 4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Maç Bilgileri
- Tarih: 4 Nisan 2026
- Stadyum: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
- Organizasyon: Trendyol 1. Lig
SAKARYASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak bu karşılaşma, yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olacak.
SAKARYASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.
|Kanal
|Yayın Türü
|TRT Spor
|Canlı Yayın
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Bu kritik mücadeleyi deneyimli hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Sakaryaspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası düşme hattına yaklaşmış durumda. Bu nedenle kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşma, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.
İstanbulspor ise 39 puanla play-off hattının gerisinde yer alırken, ligde kalma mücadelesine odaklanmış durumda.
Takımların Hedefleri
- Sakaryaspor: Düşme hattından uzaklaşmak
- İstanbulspor: Deplasmandan puan çıkararak konumunu güçlendirmek
Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadele, haftanın en yüksek gerilimli karşılaşmalarından biri olacak.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
- Marmara derbisi olması nedeniyle yüksek rekabet
- Taraftar desteğinin etkili olması bekleniyor
- Lig sıralamasını doğrudan etkileyecek
Bu faktörler, karşılaşmanın heyecan dozunu daha da artırıyor.
