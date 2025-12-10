Sakaryaspor kalecisi kendi maçına karşılıklı gol var bahsi oynatmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sakaryaspor kalecisi Yunus Emre Tekoğul, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Maç sonucunu etkileyecek biçimde hareket ettiği tespit edilen Yunus Emre Tekoğul’un bir arkadaşıyla aralarında geçen Whatsapp konuşmaları da hakkında hazırlanan dosyada yer aldı.

“İLLA Kİ GOL YERİM BEN”

Soruşturma dosyasına dahil edilen konuşmalarda Selim Y.'nin arkadaşı Yunus Emre Tekoğul'a "Kazanır mısınız, Manisa kötü" dediği tespit edildi. Tekoğul ise bu soruyu "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile. İlla ki gol yerim ben” diye yanıtladı.

“İYİ KAZANDIRDINIZ YUNUS'UM”

Karşılaşmanın ardından Selim Y., "İyi kazandırdınız Yunus'um” dedi. Tekoğul'un "Ne kadar kazandın?" sorusuna "400" yanıtı alması üzerine "50'si benim" dediği görüldü.

RAKİP TAKIM KAZANIR BAHSİ DE OYNADI

Dosyada Yunus Emre Tekoğul’un 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor maçı için "Maç sonucu rakip kazanır" bahsi oynadığı da yer aldı. Söz konusu maçta Fatih Karagümrük sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.