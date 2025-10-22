Giriş / Abone Ol
Sakaryaspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

  • 22.10.2025 17:42
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

