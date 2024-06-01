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Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurula gidiyor

Sakaryaspor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 15:29
  • Giriş: 01.06.2024 15:29
  • Güncelleme: 01.06.2024 15:30
Kaynak: AA
Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurula gidiyor

Sakaryaspor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısının 15 Haziran saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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