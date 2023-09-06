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Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 15:34
  • Giriş: 06.09.2023 15:34
  • Güncelleme: 06.09.2023 15:37
Kaynak: AA
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Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Murat Cem." ifadeleri kullanıldı.

Akpınar, kariyerinde Trabzonspor, Kocaelispor ve Giresunspor takımlarında forma giydi.

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