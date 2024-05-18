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Sakaryaspor play-off final maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Süper Lig’e yükselmek için oynayacağı play-off final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 13:22
  • Giriş: 18.05.2024 13:22
  • Güncelleme: 18.05.2024 13:23
Kaynak: İHA
Sakaryaspor play-off final maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig’in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig’e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Yeşil-siyahlılar, Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınma ile başladı. İdman, taktik ve istasyon çalışmalarla devam etti. 

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off yarı final eşleşmesinde karşı karşıya gelecek olan Çorum FK - Bodrum FK eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

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