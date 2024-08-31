Sakaryaspor taraftarlarının sosyal medyadaki "maskeli" videosuna soruşturma

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bazı Sakaryasporlu taraftarların bir otobüste çekilen "maskeli" videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Savcılıkça "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği belirlenen taraftarlardan 6'sı polislerce ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Taraftarlar, ifadelerinin alınmasının ardından emniyet müdürlüğünden ayrıldı.