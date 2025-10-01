Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü'den kural hatası açıklaması:

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçında yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek sunduğu istifasının kabul edilmediğini ve kongre süreci sebebiyle yönetimin de isteği doğrultusunda görevinin başında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Sütlü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor'un içinde bulunduğu kongre sureci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimimizin önünü açmak adına 12 Ekim tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi de kamuoyunun bilgisine sunarım."

Bu süreçte takımın saha içi hazırlıklarının aksamaması ve Sakaryaspor'un menfaatlerinin korunmasının en büyük önceliği olduğunu vurgulayan Sütlü, "Ben Sakarya'da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadesini kullandı.

Kulüpler, kural olarak sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine Futbolcu Uygunluğu başlıklı maddenin 1. fıkrasında belirtilen en fazla 8 futbolcu yazabiliyor.

Jakub Szumski, Kakuta, Kolovetsios ve Vukovic'in ilk 11'de başladığı Sakaryaspor'da daha sonra 62. dakikada Ben Yedder, 75 dakikada da Kobiljar oyuna girmişti. Maçın 82. dakikasında Burak Çoban'ın yerine Akuazaoku'nun girmesiyle Sakaryaspor'da aynı anda 7 yabancı oyuncu sahada yer almıştı.