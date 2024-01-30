Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde ağırlayacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Teksüt Bandırmaspor, 2 Şubat Cuma saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Ligde çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Sakarya ekibi, 33 puanla 7. sırada yer alıyor.
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