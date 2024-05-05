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Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 19:02
  • Giriş: 05.05.2024 19:02
  • Güncelleme: 05.05.2024 19:02
Kaynak: DHA
Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2

Kabongo Kasongo, Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Muhammed Akarslan, Luka Stankovski (Tuzlaspor)

1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Sakaryaspor, kendi evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

41'inci dakikada Sakaryaspor atağında sol kanattaki duran topun başına geçen Dimitrov’un kullandığı serbest vuruşu kaleci kurtardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

57'nci dakikada Tuzlaspor'un hızlı gelişen atağında Hikmet Çiftçi'nin pasında topla buluşan Mamba, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

61'inci dakikada Sakaryaspor atağında oyuna yeni giren Burak Süleyman’ın çektiği şut direkten döndü.

90+6'ncı dakikada Tuzlaspor'un baskısında topla buluşan Sadık Baş, topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Karşılaşma Tuzlaspor’un 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi.

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