Sakaryaspor - Tuzlaspor: 0-2
Kabongo Kasongo, Erdi Dikmen (Sakaryaspor), Muhammed Akarslan, Luka Stankovski (Tuzlaspor)
1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Sakaryaspor, kendi evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
41'inci dakikada Sakaryaspor atağında sol kanattaki duran topun başına geçen Dimitrov’un kullandığı serbest vuruşu kaleci kurtardı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
57'nci dakikada Tuzlaspor'un hızlı gelişen atağında Hikmet Çiftçi'nin pasında topla buluşan Mamba, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
61'inci dakikada Sakaryaspor atağında oyuna yeni giren Burak Süleyman’ın çektiği şut direkten döndü.
90+6'ncı dakikada Tuzlaspor'un baskısında topla buluşan Sadık Baş, topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı: 0-2.
Karşılaşma Tuzlaspor’un 2-0’lık galibiyeti ile sona erdi.