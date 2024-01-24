Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kaynak: AA
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Ümraniyespor, 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Ligde çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Sakarya ekibi, 32 puanla 6. sırada yer alıyor.
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