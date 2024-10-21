Sakaryaspor'un galibiyet hasreti son buldu

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya temsilcisi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden yeşil-siyahlı takım, daha sonra MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilerek üst üste 3 mağlubiyet yaşadı.

Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını evinde oynayamayan Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran yeşil-siyahlı takım, ligdeki 2. galibiyetini de elde etti.

Sakarya temsilcisi; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 9. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip ağları 11 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 14 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Bandırmaspor'a konuk olacak.