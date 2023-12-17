Sakaryaspor'un hücum hattı takımın başarısında önemli rol oynuyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un bu sezon attığı 22 golün 17'sini hücum oyuncuları kaydetti.

Ligin ilk 4 haftasında 3 gol atabilen Sakaryaspor, takımın başına getirilen Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı ilk iki maçta gol atamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Şanlı yönetiminde son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Topladığı 26 puanla 15. haftayı 5. sırada tamamlayan yeşil-siyahlılar, rakip fileleri 22 kez havalandırırdı, kalesinde 16 gol gördü.

Sakaryaspor'da 8 oyuncu skor üretirken, gol yükünü hücum hattı sırtladı. Takımın attığı 22 golün 17'si hücum, 5'i orta saha oyuncularından geldi.

Kabongo Kasongo ve Yonathan Del Valle 6'şar golle takımın en golcü oyuncuları oldu.

Kasongo ve Del Valle'yi 3 golle Dino Ndlovu takip ederken, Murat Cem Akpınar 2, Burak Süleyman, Odise Roshi, Mikail Okyar, Sinan Kurt ile sezon başında Ahlatcı Çorum FK'ya transfer olan Michal Nalepa 1 gol kaydetti.