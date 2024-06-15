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Sakaryaspor'un olağan seçimli genel kurulu ertelendi

Ajans Haberleri
  • 15.06.2024 16:05
  • Giriş: 15.06.2024 16:05
  • Güncelleme: 15.06.2024 16:05
Kaynak: AA
Sakaryaspor'un olağan seçimli genel kurulu ertelendi

Sakaryaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağan genel kurulumuz, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Haziran'a ertelenmiştir. Olağan genel kurulumuz çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran saat 14.00'te Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

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