Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i transfer etti

Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 21:20
  • Giriş: 08.09.2025 21:20
  • Güncelleme: 08.09.2025 21:20
Kaynak: DHA
Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i transfer etti

Serhat YILMAZ / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- 1’inci Lig ekibi Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yeder'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyahlı forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ben Yedder” ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan formaları giyen 33 yaşındaki Ben Yedder, profesyonel kariyerinde çıktığı 519 maçta 260 gol attı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol