Sakaryaspor, yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • Giriş: 05.12.2025 16:06
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, bugün karayoluyla İstanbul'a gidecek.

Esenler Erokspor Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 19 puanla 13. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Esenler Erokspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

