Sakaryaspor, yarın İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 21.11.2025 16:35
  • Giriş: 21.11.2025 16:35
  • Güncelleme: 21.11.2025 16:36
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile mücadele edecek.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, bugün kara yoluyla İstanbul'a gidecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 17 puanla 14. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, İstanbulspor'u yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

