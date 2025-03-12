Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor mesaisine başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlılar, antrenmanı güç ve kondisyon çalışması ile sonlandırdı. Yeşil- siyahlı ekipte Gael Kakuta ve Ognjen Ozegoviç antrenmanda yer almadı. Sakaryaspor, cumartesi günü saat 20.30’da Yeni Sakarya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Öte yandan, Yeşil-siyahlı takım ve yönetim, idman öncesi 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü sebebiyle hatıra fotoğrafı çekildi.