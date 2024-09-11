Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu takıma döndü
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, iyileşerek takıma katıldı ve bugün yapılan antrenmanda yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve ilk antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu takıma döndü.
Ferdi, yeni takımıyla antrenmanını tamamladı. Brighton'ın sosyal medya hesabından Ferdi'nin de yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.
Down to business at the training ground! 😎👊 pic.twitter.com/tgQtzu6r7T— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 11, 2024
30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi, ilk antrenmanda sakatlanmıştı.
Ferdi, görev verilmesi halinde bu hafta sonu takımıyla ilk kez maça çıkacak.
Brighton, 14 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de kendi sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. 3 maçta 7 puan toplayan Brighton, Premier Lig'de üçüncü sırada bulunuyor.