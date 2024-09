Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu takıma döndü

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve ilk antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu takıma döndü.

Ferdi, yeni takımıyla antrenmanını tamamladı. Brighton'ın sosyal medya hesabından Ferdi'nin de yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Down to business at the training ground! 😎👊 pic.twitter.com/tgQtzu6r7T